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В Китае приговорили к смерти гражданина Канады
30.4.2019 12:49
Фото: vk.com
Иностранца признали виновным в причастности к продаже и производстве метамфетамина в особо крупных размерах, передает ТАСС.
Приговор был вынесен Народным судом средней ступени города Цзяньмэнь, расположенного на юге КНР.
Как стало известно, канадский гражданин Фань Вэй был признан виновным в том, что участвовал в обороте запрещенных веществ. Иностранец принимал участие в продаже психотропных препаратов, причем речь шла об особо крупных размерах. По данным китайских СМИ, среди фигурантов этого дела также были американец и четверо граждан Мексики.
В ходе следствия было установлено, что банда осуществляла подпольное производство метамфетамина, организовав целую сеть теневых каналов, чтобы сбывать зелье.
Суд приговорил несколько злоумышленников к пожизненным срокам и смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. У Фань Вэя, который был руководителем преступной группы, суд также постановил конфисковать имущество.
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