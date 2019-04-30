Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае приговорили к смерти гражданина Канады

30.4.2019 12:49

Фото: vk.com



Иностранца признали виновным в причастности к продаже и производстве метамфетамина в особо крупных размерах, передает ТАСС.



Приговор был вынесен Народным судом средней ступени города Цзяньмэнь, расположенного на юге КНР.



Как стало известно, канадский гражданин Фань Вэй был признан виновным в том, что участвовал в обороте запрещенных веществ. Иностранец принимал участие в продаже психотропных препаратов, причем речь шла об особо крупных размерах. По данным китайских СМИ, среди фигурантов этого дела также были американец и четверо граждан Мексики.



В ходе следствия было установлено, что банда осуществляла подпольное производство метамфетамина, организовав целую сеть теневых каналов, чтобы сбывать зелье.



Суд приговорил несколько злоумышленников к пожизненным срокам и смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. У Фань Вэя, который был руководителем преступной группы, суд также постановил конфисковать имущество.



Автор: Злата Богатова

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