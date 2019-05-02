ИнтерНовости - новости в стране и мире
Индийские наксалиты подорвали грузовик с военными: погибли не менее 15 человек
Индийские наксалиты подорвали грузовик с военными: погибли не менее 15 человек
В Каракасе военный автомобиль въехал в участников акции протеста
 В Каракасе военный автомобиль въехал в участников акции протеста
Алсу будет участвовать в «Евровидении-2019»
 Алсу будет участвовать в «Евровидении-2019»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин впервые за долгое время провел телефонную беседу с ТрампомПутин впервые за долгое время провел телефонную беседу с Трампом
В Петербурге погибла упавшая в Неву туристка из КитаяВ Петербурге погибла упавшая в Неву туристка из Китая
Жители ДНР выстроились в очереди за российскими паспортамиЖители ДНР выстроились в очереди за российскими паспортами
В Мексике найдена мертвой бывшая "Мисс Уругвай"В Мексике найдена мертвой бывшая "Мисс Уругвай"
Суд арестовал задержанного министра экономики ДагестанаСуд арестовал задержанного министра экономики Дагестана

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Екатерина великаяЕкатерина великая
Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Лисичка мстительницаЛисичка мстительница
Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (десятая часть)Нестираемые воспоминания (десятая часть)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Суд арестовал задержанного министра экономики Дагестана


2.5.2019 23:03
Суд арестовал задержанного министра экономики ДагестанаФото: hibiny.com

Информация поступила от официального представителя МВД России Ирины Волк.

По ее словам, суд вынес решение о взятии под стражу министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова.

Как передает сегодня агентство "Интерфакс", решение было вынесено Кировским районным судом города Махачкалы.

Напомним, дагестанского чиновника полицейские задержали в последний день апреля. В тот момент Осман Хасбулатов находился в аэропорту, собираясь вылететь за пределы региона.

Позже стало известно о том, что министр оказался фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Венесуэле во время протестных акций погибли два человека В Венесуэле во время протестных акций погибли два человека
В Великобритании собираются поставить оперу о ЛитвиненкоВ Великобритании собираются поставить оперу о Литвиненко
Глава США выразил признательность императору Японии Акихито, покидающему сегодня тронГлава США выразил признательность императору Японии Акихито, покидающему сегодня трон
Под Костромой четвертую неделю ищут пропавшего ребенкаПод Костромой четвертую неделю ищут пропавшего ребенка
В Туве на военном полигоне пострадал ребенокВ Туве на военном полигоне пострадал ребенок

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 851


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru