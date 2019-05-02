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Суд арестовал задержанного министра экономики Дагестана
2.5.2019 23:03
Фото: hibiny.com
Информация поступила от официального представителя МВД России Ирины Волк.
По ее словам, суд вынес решение о взятии под стражу министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова.
Как передает сегодня агентство "Интерфакс", решение было вынесено Кировским районным судом города Махачкалы.
Напомним, дагестанского чиновника полицейские задержали в последний день апреля. В тот момент Осман Хасбулатов находился в аэропорту, собираясь вылететь за пределы региона.
Позже стало известно о том, что министр оказался фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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