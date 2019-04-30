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Названы города, где живут самые довольные россияне


17:08
Названы города, где живут самые довольные россиянеФото: megablesk.ru

По мнению экспертов, лидерами этого рейтинга можно считать жителей Владивостока. Именно в столице Приморья больше всего людей оказались счастливыми.

Исследование проводил Финансовый университет при правительстве России.

Рейтинг городов РФ в зависимости от числа жителей, довольных жизнью, приводит ТАСС.

Как стало известно, вслед за Владивостоком, где 87% жителей считают себя вполне счастливыми, идут Томск и Липецк - там довольных жизнью респондентов насчитали соответственно 86% и 85%.

Наименьшее количество довольных граждан было выявлено среди населения Воронежа (70%), Хабаровска (69%) и Владикавказа (63%).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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