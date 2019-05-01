Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Индийские наксалиты подорвали грузовик с военными: погибли не менее 15 человек

1.5.2019 20:38

Фото: densegodnya.ru

Индийские наксалиты



ЧП случилось на территории округа Гадчироли, где в последнее время все чаще проявляют активность члены группировки маоистов.



Как передает сегодня газета The Times of India, жертвами инцидента стали по меньшей мере пятнадцать военных.



Со ссылкой на источники в руководстве штата Махараштра сообщается, что бойцы военизированной полиции находились в грузовике, который подорвался на самодельном взрывном устройстве. От полученных ранений на месте скончались не менее пятнадцати военных.



По мнению местных правоохранителей, к нападению на бойцов военизированной полиции Индии причастны маоисты. За день до ЧП они подожгли несколько автомашин и единиц спецтехники, которые принадлежат строительной компании. Предприятие сейчас создает в регионе шоссейную дорогу, уточняет газета.



В Индии разные группировки маоистов зачастую объединяют общим названием наксалиты. Зародившись с 1960-х годов, они пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма. По данным официальной статистики, такие отряды действуют в 14 из 29 штатов страны, выражая намерения освободить бедных крестьян от гнета капиталистов. В целом ряде регионов наксалитов активно поддерживает местное население.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 148

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 2.5.2019 14:13 В Венесуэле во время протестных акций погибли два человека

В Венесуэле во время протестных акций погибли два человека 1.5.2019 16:27 Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения

Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения 30.4.2019 20:00 В Башкирии сельского жителя ранила бешеная рысь

В Башкирии сельского жителя ранила бешеная рысь 30.4.2019 18:44 В Калининграде найдены мумифицированные останки женщины и ее сына

В Калининграде найдены мумифицированные останки женщины и ее сына 30.4.2019 18:20 На Ровенской АЭС из-за пожара отключился третий энергоблок