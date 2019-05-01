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Индийские наксалиты подорвали грузовик с военными: погибли не менее 15 человек


1.5.2019 20:38
Индийские наксалитыФото: densegodnya.ru
Индийские наксалиты

ЧП случилось на территории округа Гадчироли, где в последнее время все чаще проявляют активность члены группировки маоистов.

Как передает сегодня газета The Times of India, жертвами инцидента стали по меньшей мере пятнадцать военных.

Со ссылкой на источники в руководстве штата Махараштра сообщается, что бойцы военизированной полиции находились в грузовике, который подорвался на самодельном взрывном устройстве. От полученных ранений на месте скончались не менее пятнадцати военных.

По мнению местных правоохранителей, к нападению на бойцов военизированной полиции Индии причастны маоисты. За день до ЧП они подожгли несколько автомашин и единиц спецтехники, которые принадлежат строительной компании. Предприятие сейчас создает в регионе шоссейную дорогу, уточняет газета.

В Индии разные группировки маоистов зачастую объединяют общим названием наксалиты. Зародившись с 1960-х годов, они пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма. По данным официальной статистики, такие отряды действуют в 14 из 29 штатов страны, выражая намерения освободить бедных крестьян от гнета капиталистов. В целом ряде регионов наксалитов активно поддерживает местное население.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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