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США призывают военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции и поддержать переворот
30.4.2019 20:49
Фото: noticiassin.com
Представители официального Каракаса ранее сообщили о попытке военного переворота, которую намеревались осуществить несколько человек.
По данным зарубежных СМИ, обстановка в столице Венесуэлы вновь становится напряженной.
После того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал видеообращение с призывом к военным восстать и свергнуть законного главу государства Николаса Мадуро, произошла попытка переворота. Обращаясь к своим сторонникам, Гуайдо говорил о том, что армия практически полностью уже встала на его сторону. Оппозиционер также назвал разворачивающиеся сейчас в Каракасе события "финальной фазой операции "Свобода".
Представители руководства США, в частности, глава американского Госдепа Майкл Помпео заявляют о том, что Вашингтон всецело разделяет действия венесуэльской оппозиции. По словам Джона Болтона, Национальные вооруженные силы страны должны сейчас встать на защиту конституции и народа.
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