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Белорусы объявили о полной приостановке приема нефти из РФ
30.4.2019 15:09
Фото: podrobnosti.ua
В Минске приняли решение о полной остановке приема российской нефти, передает Sputnik Беларусь.
Соответствующее заявление сделал первый замглавы ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
По словам Андрея Вериго, транспортировка будет возобновлена лишь после того, как удастся полностью вытеснить ранее поступившее из РФ сырье низкого качества.
Предполагается, что чистая нефть начнет поступать в Беларусь из России в ближайшие дни и достигнет Мозырский НПЗ ориентировочно к субботе.
Вынужденную паузу белорусская сторона собирается использовать для осуществления неотложных ремонтных мероприятий, пояснил Вериго.
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