|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Фильм о Пушкине с Безруковым в главной роли начнут снимать в июне под Псковом
30.4.2019 20:33
Фото: edukacija.rs
Предполагается, что работа над лентой будет завершена в следующем году.
Картина создается студией "Ленфильм", передает ТАСС.
Фильм, названный "Учености плоды", начнут снимать под Псковом уже в июне. Создатели ленты собираются рассказать о тех, кто в период Великой Отечественной войны, отказавшись от эвакуации, хранил наследие величайшего отечественного поэта Александра Пушкина.
По словам гендиректора киностудии Эдуарда Пичугина, главную роль в фильме о Пушкине предстоит сыграть известному российскому актеру Сергею Безрукову. Руководитель "Ленфильма" также сообщил о том, что проект осуществляется совместно с Игорем Угольниковым.
Предполагается, что зрители смогут увидеть картину уже к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|