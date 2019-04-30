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Фильм о Пушкине с Безруковым в главной роли начнут снимать в июне под Псковом


30.4.2019 20:33
Фильм о Пушкине с Безруковым в главной роли начнут снимать в июне под ПсковомФото: edukacija.rs

Предполагается, что работа над лентой будет завершена в следующем году.

Картина создается студией "Ленфильм", передает ТАСС.

Фильм, названный "Учености плоды", начнут снимать под Псковом уже в июне. Создатели ленты собираются рассказать о тех, кто в период Великой Отечественной войны, отказавшись от эвакуации, хранил наследие величайшего отечественного поэта Александра Пушкина.

По словам гендиректора киностудии Эдуарда Пичугина, главную роль в фильме о Пушкине предстоит сыграть известному российскому актеру Сергею Безрукову. Руководитель "Ленфильма" также сообщил о том, что проект осуществляется совместно с Игорем Угольниковым.

Предполагается, что зрители смогут увидеть картину уже к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ.

Автор: Злата Богатова

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