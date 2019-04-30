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К границам Латвии приблизились военные корабли РФ
30.4.2019 19:35
Фото: odnastroka.ru
Как передает агентство "Интерфакс", в пределы эксклюзивной экономической зоны Латвии вошли несколько кораблей ВМФ России.
Со ссылкой на вооруженные силы этого прибалтийского государства отмечается, что три судна были замечены на расстоянии 12 морских миль от латвийской границы.
По данным BNS, в Национальных Вооруженных силах Латвии уже выяснили, что к их территории приблизились фрегат "Бойкий", десантный корабль "Минск" и корвет "Пассат". Все они входят в состав ВМФ России.
Участок акватории, в котором находились корабли, представляет собой эксклюзивную экономическую зону Латвии, подчеркнули представители оборонного министерства.
В военном ведомстве ранее заявили о том, что в течение последних четырех лет было зафиксировано порядка тысячи происшествий, связанных с пересечением границы российскими самолетами и кораблями.
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