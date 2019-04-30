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Музей Набокова в Петербурге возобновил работу после ремонта
30.4.2019 18:36
Фото: tonkosti.ru
Музей российского писателя Владимира Набокова, где литератор родился и жил до 1917 года, вновь открыл двери для посетителей.
Отремонтированный музей в скором времени пополнится новыми экспонатами.
Как сообщает "МИР 24", коллекции переданы в дар личные вещи знаменитого писателя. Материалы пополнят фонды музея в соответствии с пожеланием сына Владимира Набокова. Возможно, среди них могут оказаться и записи - "какие-то тетради, какие-то книги", отметил директор музея Андрей Аствацатуров. По его словам, ему бы хотелось, чтобы среди бумаг были и черновики, которые будут представлять большой исследовательский интерес.
В настоящее время в музее организована небольшая экспозиция, включающая собрания сочинений писателя и некоторые личные вещи Владимира Набокова, в частности, сачок и целая коллекция бабочек. Литератор не раз рассказывал о своем хобби, которым был увлечен на протяжении долгого времени.
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