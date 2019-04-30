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СМИ: в ливийскую Мисурату направили военных США
30.4.2019 18:20
Фото: politpuzzle.ru
По данным информационного портала Al-Wasat, американские военнослужащие прибыли на катерах из Туниса.
Речь идет о нескольких группах представителей ВМС Соединенных Штатов, отмечается в сообщении.
В последние дни в ливийский город Мисурату, который находится в 200 км к востоку от столицы страны Триполи, прибыло несколько групп американских военных. Как передает со ссылкой на собственный источник в этом населенном пункте портал Al-Wasat, военнослужащие добираются до Мисураты с территории соседнего Туниса при помощи скоростных катеров.
Предположительно, что американские военнослужащие могут входить в контингент Африканского командования ВС США (АФРИКОМ). Около месяца назад было объявлено о начале вывода сил из Ливии 7 апреля из-за соображений безопасности.
Каких-либо официальных комментариев по поводу этого от американской стороны пока не поступало.
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