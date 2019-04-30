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Аферисты выманили у жительницы Югры более 2 млн рублей, обещая компенсацию за "чудо-пластыри"


30.4.2019 16:59
Аферисты выманили у жительницы Югры более 2 млн рублей, обещая компенсацию за "чудо-пластыри"Фото: laowai.ru

Как передают региональные СМИ, жертвой мошенников стала жительница города Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра).

По словам женщины, мошенники ей посулили десять миллионов рублей.

В ходе проверки, к которой уже приступили местные правоохранители, установлено, что женщина ранее заказала в интернете лечебные пластыри. Они оказались некачественными, поэтому потерпевшей захотелось получить компенсацию.

По данным регионального главка МВД, потерпевшей сначала позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Убедив женщину в том, что ее обманули, мужчина пояснил, что мошенники уже находятся под следствием. Злоумышленник отметил, что женщине должны официально присвоить статус потерпевшей, после чего она сможет рассчитывать на выплату солидной компенсации.

Мошенник сказал потерпевшей, что она может получить десять миллионов рублей. Однако предварительно следует якобы оплатить комиссию, налоговые сборы и страховые взносы. Позже преступник еще несколько раз обращался к своей жертве, прося о переводе сумм за "оформление документов".

Надеясь на выплату компенсации, женщина даже оформила кредит, чтобы покрыть предварительные расходы. В результате жительница Нефтеюганска отдала аферистам в общей сложности 2,2 миллиона рублей.

В начале апреля жертвой мошенников стал пожилой житель столицы. Обманщики продали ему две пачки сока за миллион рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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