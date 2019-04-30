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Назван полный состав жюри Каннского кинофестиваля
30.4.2019 16:04
Фото: livejournal.com
Возглавит судейский коллектив мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, сообщается на официальном портале киносмотра.
В состав жюри войдут представители разных стран.
Среди тех, кто будет оценивать фильмы, вошедшие в программу фестиваля, будут греческий актер и сценарист Йоргос Лантимос, польский кинорежиссер Павел Павликовский и известная американская актриса Эль Фаннинг, сценарист Робен Капийо, режиссеры Аличе Рорвахер и Энки Билал.
В этом году Каннский киносмотр состоится уже в семьдесят второй раз. Он будет проводиться на Лазурном берегу с 14 по 25 мая.
Ранее отборочный комитет фестиваля просмотрел около двух тысяч полнометражных лент. В программу смотра вошли лишь шестьдесят фильмов.
В рамках номинации "Особый взгляд" на фестивале будут обсуждать картину "Дылда", созданную российским кинорежиссером Кантемиром Балаговым. Кроме того, среди студенческих фильмов, которые демонстрируются в рамках Cinefondation, будет показана короткометражка Олеси Яковлевой под названием "Сложноподчиненное".
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