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В Москве разыскивают экстрасенса, укравшего у таксиста 8,7 млн рублей
30.4.2019 15:58
Фото: vsdn.ru
Как сообщают российские СМИ, преступление было совершено в столичном районе Вешняки.
Потерпевший обратился в правоохранительные органы в минувший понедельник, 29 апреля.
Жертвой преступления стал житель Твери 1985 года рождения. По словам молодого человека, ранее он договорился с экстрасенсом о снятии порчи. После того, как мошенник пытался создать впечатление, что выполняет заказ, таксист обнаружил пропажу крупной суммы денег.
По словам таксиста, во время встречи с экстрасенсом он имел при себе более восьми с половиной миллионов рублей. Вскоре после сеанса по снятию порчи, который проводился в Вешняках, мужчина обнаружил пропажу денег. Чародей к тому времени успел скрыться
Полиция проводит по факту ЧП проверку.
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