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Нефтепровод "Дружба" придется восстанавливать несколько месяцев
30.4.2019 14:27
Фото: podrobnosti.ua
Белорусские партнеры заявили, что мероприятия по восстановлению нефтепровода могут потребовать достаточно продолжительного периода времени.
Как отметили представители "Белнефтехима", с их участка предстоит вытеснить более 120 тысяч тонн загрязненной нефти.
О полном восстановлении транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" можно будет говорить лишь через несколько месяцев, когда будут видны результаты напряженной работы по восстановлению, заявили официальные представители концерна "Белнефтехим".
Пока же предпринятые экстренно меры позволили наладить деятельность только "одной нитки трубопровода", отмечается в сообщении.
Предполагается, что прибытие чистой российской нефти на белорусскую территорию может произойти не ранее 23:00 2 мая, пояснили в "Белнефтехиме". Учитывая скорость и график движения нефти, а также расстояние от линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" до границы, на Мозырский НПЗ нефть поступит не ранее 4 мая.
Ранее в Мозыре заявили о поломке дорогостоящего оборудования из-за резко снизившегося качества нефти, поступающей в Белоруссию из РФ.
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