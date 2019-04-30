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Вынесен приговор мужчине, разодравшему в Третьяковке картину Репина
30.4.2019 14:28
Фото: sledcom.ru
Обвиняемый был признан виновным, его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание 37-летний мужчина будет в колонии.
Весной прошлого года он "возмутился содержанием" произведения искусства, в связи с чем повредил картину.
По материалам уголовного дела, Игорь Подпорин пришел в Третьяковскую галерею 25 мая 2018 года. Испытывая возмущение из-за содержания знаменитой работы выдающегося художника Ильи Репина, злоумышленник варварски повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван".
Схватив столбик ограждения, Подпорин в нескольких местах разодрал произведение искусства. Картина была повреждена в центральной части. Практически сразу мужчину задержала полиция.
По данным российских СМИ, дело рассматривалось столичным Замоскворецким судом. Подпорина признали виновным по ч. 2 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия). Приговор по этому громкому делу огласила судья Наталья Чепрасова.
Напомним, ущерб от действий Подпорина эксперты оценили в сумму, превышающую 500 тысяч рублей. По мнению специалистов, работы по восстановлению полотна могут продолжаться в течение нескольких лет.
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