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Глава США выразил признательность императору Японии Акихито, покидающему сегодня трон


30.4.2019 14:28
Глава США выразил признательность императору Японии Акихито, покидающему сегодня тронФото: livejournal.com

По словам американского лидера Дональда Трампа, за время своего правления японский монарх пять раз принимал президентов Соединенных Штатов.

Трамп выразил сердечную признательность императору Японии Акихито, который сегодня завершает продолжительный ритуал официального отречения от престола.

Как указывается в распространенном накануне, 29 апреля, заявлении Белого дома, глава США Дональд Трамп и его супруга Мелания от лица всего американского народа выражают сердечную признательность Его величеству императору Акихито и его супруге, императрице Митико.

В тексте подчеркивается важность двусторонних связей Вашингтона и Токио. Как напомнил Трамп, японский император Акихито, правивший с периода окончания холодной войны, пять раз принимал президентов США. Совместные усилия в то время "имели чрезвычайную важность" в деятельности по преодолению глобальных проблем.

Напомним, японский император Акихито выразил желание оставить престол и передать страну крон-принцу Нарухито еще в 2016 году, указав на преклонность лет и обусловленные этим проблемы со здоровьем. Некоторое время спустя был запущен механизм подготовки к этому важному событию.

Не так давно в Японии состоялась церемония оглашения названия новой эры. Как считают в стране, она начнется после прихода нового императора. Правительство постановило, что период будет именоваться Рэйва,  название можно трактовать, в частности, как "порядок и гармония".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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