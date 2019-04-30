Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Орлом столкнулись рейсовый автобус и груовик, более 20 человек попали в больницу

30.4.2019 14:28

Фото: livejournal.com



Минувшей ночью в Кромском районе столкнулись следовавший из Киева рейсовый автобус Yutong и грузовик "КамАЗ".



По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.



Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, уголовное дело возбудили по нескольким статьям, в частности, по факту оказания небезопасных услуг потребителям.



Авария случилась в ночь на вторник, 30 апреля, на трассе М-2 "Крым". После столкновения с грузовиком рейсовый автобус вынесло с проезжей части, он опрокинулся в кювет. Установлено, что в салоне автобуса, который ехал из Киева, находились украинские и узбекские граждане - в общей сложности пятьдесят пассажиров. В больницы после аварии доставили более двадцати человек.



Среди пострадавших - водитель автобуса. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Хирурги были вынуждены ампутировать ему ногу.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 182

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