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Под Орлом столкнулись рейсовый автобус и груовик, более 20 человек попали в больницу
30.4.2019 14:28
Фото: livejournal.com
Минувшей ночью в Кромском районе столкнулись следовавший из Киева рейсовый автобус Yutong и грузовик "КамАЗ".
По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, уголовное дело возбудили по нескольким статьям, в частности, по факту оказания небезопасных услуг потребителям.
Авария случилась в ночь на вторник, 30 апреля, на трассе М-2 "Крым". После столкновения с грузовиком рейсовый автобус вынесло с проезжей части, он опрокинулся в кювет. Установлено, что в салоне автобуса, который ехал из Киева, находились украинские и узбекские граждане - в общей сложности пятьдесят пассажиров. В больницы после аварии доставили более двадцати человек.
Среди пострадавших - водитель автобуса. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Хирурги были вынуждены ампутировать ему ногу.
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