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В Мексике разбился автобус: погибли не менее 11 человек
29.4.2019 21:33
Фото: smi2.net
После ДТП несколько человек оказались заблокированными в искореженном транспортном средстве, пишут зарубежные СМИ.
Местные власти сообщают, что в числе погибших - трое детей.
Трагедия случилась в северной части страны ранним утром минувшего воскресенья, 28 апреля, когда пассажирский автобус, в котором находилось не менее сорока человек, ехал из Мехико в город Торреон. При невыясненных пока обстоятельствах водитель потерял управление. В результате автобус вынесло с проезжей части не полной скорости, после чего он перевернулся.
В качестве одной из версий рассматривается усталость водителя, который уснул за рулем, заявили представители местных властей.
В экстренных службах сообщили, что в числе погибших - трое детей. Кроме того, есть вероятность, что количество жертв ДТП возрастет - по меньшей мере трое пассажиров оказались блокированы под обломками автобуса. На месте аварии до сих пор продолжается спасательная операция.
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