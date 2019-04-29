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В Непале растет число умерших от неизвестного заболевания
29.4.2019 20:38
Фото: goshtv.com
Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на представителей местных властей, смертельно опасное заболевание выявлялось преимущественно у детей и стариков.
Десять человек скончались в районе Хумла.
Информация поступила от руководителя местной администрации. Как заявил глава района Хумла, расположенного в 450 км к западу от столицы Непала - Катманду, в большинстве случаев болезнь была диагностирована у детей раннего возраста и лиц преклонного возраста.
Всего же пугающие симптомы были выявлены у более чем двухсот местных жителей. Заболевание поразило людей, проживающих в нескольких деревнях района Хумла, на прошлой неделе.
Врачи, прибывшие в регион для оказания более квалифицированной медицинской помощи, сейчас берут у заразившихся анализы. Специалисты надеются взять ситуацию под полный контроль в самое ближайшее время.
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