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Отец полковника Захарченко признан виновным в растрате
29.4.2019 11:06
Фото: abomus.com
Суд может приговорить отца полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, к реальному наказанию, передают российские СМИ.
Обвинение требует для Виктора Захарченко пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии.
Кроме того, обвинение потребовало для отца полковника Дмитрия Захарченко штрафа в размере 500 тысяч рублей.
В ходе судебных слушаний подсудимый продолжал решительно настаивать на собственной невиновности. Ранее его дело выделили из материалов, собранных в ходе расследования, которое проводилось в отношении полковника Захарченко.
Напомним, Виктору Захарченко и второму фигуранту этого дела - Владимиру Корьевкину вменялось фиктивное трудоустройство в МИА отца полицейского, которое было совершено в целях растраты банковских средств.
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