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Составлен список самых разочаровывающих туристических достопримечательностей Европы
29.4.2019 06:29
Фото: tourdeparis.info
Лидером необычного перечня, подготовленного экспертами для британской авиакомпании easyJet, стала картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза", которую можно увидеть в музее Лувр. Как передает телевизионный канал Sky News, в исследовании учитывалось мнение около двух тысяч путешественников.
На втором месте в списке переоцененных, по мнению туристов, достопримечательностей Европы, оказался чекпойнт "Чарли" – пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в столице ФРГ. Этот объект в Берлине был создан после того, как города поделили на части при помощи стены.
Замкнул тройку "Писающий мальчик" – миниатюрных размеров статуя-фонтан, созданный из бронзы. Он является одной из наиболее известных достопримечательностей Брюсселя.
В списке также нашлось место для парижского кабаре "Мулен Руж", которое ведет свою историю с 1889 года, статуя Русалочки в Копенгагене и Эйфелева башня, а также сам Лувр. На последнем месте перечня - итальянская Пизанская башня, "падающая" с момента возведения - 1173 года.
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