|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: На «Голосе» после победы дочери Алсу перепроверяют результаты голосования
07:40
Фото: info24.ru
Финальное шоу было показано в эфире Первого канала вечером минувшей пятницы, 26 апреля. Победительницей вокального конкурса была признана Микелла Абрамова, которая является дочкой известной российской певицы Алсу.
По каким причинам сейчас проводят проверку результатов голосования, пока не известно.
Как информирует сегодня "Газета.ру", вскоре после того, как десятилетняя Микелла Абрамова была объявлена победительницей шестого сезона шоу, была инициирована проверка результатов. С чем связаны эти действия и какое отношение они имеют к выступлению дочери Алсу, пока не уточняется.
Финальный этап популярного творческого проекта "Голос. Дети" транслировался накануне вечером в прямом эфире Первого канала. Как объявили в конце программы, дочь Алсу собрала более половины зрительских голосов - ее поддержали 56,5% участников голосования.
Девочка выступала с композициями Love the Way You Lie и "Ты здесь".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|