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Зеленский впервые после победы на выборах обратился к Путину


28.4.2019 13:29
Зеленский впервые после победы на выборах обратился к ПутинуФото: prozoro.net.ua

Будущий украинский лидер Владимир Зеленский впервые после победы на выборах обратился к Владимиру Путину.

Заявление, адресованное главе Российской Федерации, он опубликовал вечером минувшей субботы, 27 апреля, в Telegram-канале своей команды.

В своем обращении к Путину Зеленский усомнился в потребности украинцев в российских паспортах. Как заявил будущий президент соседнего государства, в его стране проживают свободные люди, которые прекрасно знают цену паспорту РФ. По словам Зеленского, идея способна заинтересовать лишь тех, кто все еще "находится под влиянием пропаганды" или преследует корыстные мотивы либо пытается скрываться от уголовного расследования.

Ранее Киев потребовал от Москвы отмены решения о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Как заявили украинские дипломаты, указ, подписанный Путиным, является "юридически ничтожным". Кроме того, они призвали международное сообщество отреагировать должным образом, усилив политическое и санкционное давление на страну-агрессор.

Несколько дней назад глава российского государства Владимир Путин подписал указ, касающийся приема в гражданство РФ в упрощенном порядке лиц, которые постоянно проживают в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 194

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