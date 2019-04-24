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Киев требует от Москвы отмены решения о выдаче российских паспортов жителям Донбасса


24.4.2019 18:44
Киев требует от Москвы отмены решения о выдаче российских паспортов жителям ДонбассаФото: pl.ua

МИД Украины выразил решительный протест из-за указа российского лидера об упрощенном приеме в гражданство РФ населения ряда районов Донецкой и Луганской областей, передает агентство "Интерфакс".

Киевские власти обратились к международному сообществу с призывом усилить давление на Москву.

Как указано в тексте официального заявления, которое сегодня опубликовало украинское дипломатическое ведомство, в Киеве документ сочли "юридически ничтожным". Принадлежности населения территорий Донбасса к гражданству Украины указ, подписанный Путиным, изменить не способен, подчеркивает МИД.

Украинские дипломаты потребовали "отменить это позорное решение". Кроме того, Киев призвал международное сообщество отреагировать должным образом, усилив политическое и санкционное давление на страну-агрессор.

Ранее глава российского государства Владимир Путин подписал указ, касающийся приема в гражданство РФ в упрощенном порядке лиц, которые постоянно проживают в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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