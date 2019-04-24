Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Киев требует от Москвы отмены решения о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

24.4.2019 18:44

Фото: pl.ua



МИД Украины выразил решительный протест из-за указа российского лидера об упрощенном приеме в гражданство РФ населения ряда районов Донецкой и Луганской областей, передает агентство "Интерфакс".



Киевские власти обратились к международному сообществу с призывом усилить давление на Москву.



Как указано в тексте официального заявления, которое сегодня опубликовало украинское дипломатическое ведомство, в Киеве документ сочли "юридически ничтожным". Принадлежности населения территорий Донбасса к гражданству Украины указ, подписанный Путиным, изменить не способен, подчеркивает МИД.



Украинские дипломаты потребовали "отменить это позорное решение". Кроме того, Киев призвал международное сообщество отреагировать должным образом, усилив политическое и санкционное давление на страну-агрессор.



Ранее глава российского государства Владимир Путин подписал указ, касающийся приема в гражданство РФ в упрощенном порядке лиц, которые постоянно проживают в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик).



Автор: Злата Богатова

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