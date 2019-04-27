Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жителя Башкирии подозревают в убийстве пяти родственников

27.4.2019 21:09

Фото: v-moldove.ru



Правоохранительные органы Уфы сообщают об обнаружении тел пятерых членов одной семьи, которые ранее считались пропавшими. Останки двух женщин и трех детей были найдены в колодце на дачном участке. Глава семейства застрелился, когда в его дом с обыском пришла полиция, передает РИА Новости.



По предварительным данным, 39-летняя женщина, трое ее детей и внук пропали еще в декабре, однако поиски были найдены лишь недавно. В полицию обратилась подруга двадцатилетней погибшей женщины, которая была обеспокоена из-за того, что никак не может с ней связаться.



Правоохранители в ходе начатых поисков сразу же направились к месту жительства пропавшей семьи. Когда они пытались войти в дом, глава семейства покончил с собой.



Во время осмотра дачного участка, принадлежащего мужчине, были найдены тела его 39-летней супруги, двух ее сыновей, шести и двух лет, а также двадцатилетней дочери с годовалым сыном. Предположительно, все они могли быть убиты главой семейства. Обстоятельства ЧП устанавливаются.



В полиции отметили, что у пропавших не было близких родственников, поэтому об исчезновении пяти человек стало известно лишь после обращения уфимки, потерявшей подругу и ее малыша.



Автор: Злата Богатова

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