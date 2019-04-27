ИнтерНовости - новости в стране и мире
В архиве Энтони Берджесса найдено продолжение «Заводного апельсина»
В архиве Энтони Берджесса найдено продолжение «Заводного апельсина»
СМИ: На «Голосе» после победы дочери Алсу перепроверяют результаты голосования
 СМИ: На «Голосе» после победы дочери Алсу перепроверяют результаты голосования
В Марокко 16 нелегальных мигрантов стали жертвами ДТП
 В Марокко 16 нелегальных мигрантов стали жертвами ДТП
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Алла Пугачева встретилась с детьми, проигравшими в финале «Голоса»СМИ: Алла Пугачева встретилась с детьми, проигравшими в финале «Голоса»
Зеленский впервые после победы на выборах обратился к Путину Зеленский впервые после победы на выборах обратился к Путину
В Белгороде найдены тела женщины и ее 11-летнего сына В Белгороде найдены тела женщины и ее 11-летнего сына
На Шри-Ланке 15 человек погибли в перестрелкеНа Шри-Ланке 15 человек погибли в перестрелке
В «Матросской Тишине» скончался один из арестантов, отравившихся наркотиками В «Матросской Тишине» скончался один из арестантов, отравившихся наркотиками

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (десятая часть)Нестираемые воспоминания (десятая часть)
Нестираемые воспоминания (девятая часть)Нестираемые воспоминания (девятая часть)
Новые книги Елены ГординойНовые книги Елены Гординой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жителя Башкирии подозревают в убийстве пяти родственников


27.4.2019 21:09
Жителя Башкирии подозревают в убийстве пяти родственниковФото: v-moldove.ru

Правоохранительные органы Уфы сообщают об обнаружении тел пятерых членов одной семьи, которые ранее считались пропавшими. Останки двух женщин и трех детей были найдены в колодце на дачном участке. Глава семейства застрелился, когда в его дом с обыском пришла полиция, передает РИА Новости.

По предварительным данным, 39-летняя женщина, трое ее детей и внук пропали еще в декабре, однако поиски были найдены лишь недавно. В полицию обратилась подруга двадцатилетней погибшей женщины, которая была обеспокоена из-за того, что никак не может с ней связаться.

Правоохранители в ходе начатых поисков сразу же направились к месту жительства пропавшей семьи. Когда они пытались войти в дом, глава семейства покончил с собой.

Во время осмотра дачного участка, принадлежащего мужчине, были найдены тела его 39-летней супруги, двух ее сыновей, шести и двух лет, а также двадцатилетней дочери с годовалым сыном. Предположительно, все они могли быть убиты главой семейства. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

В полиции отметили, что у пропавших не было близких родственников, поэтому об исчезновении пяти человек стало известно лишь после обращения уфимки, потерявшей подругу и ее малыша.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

ФСБ задержала пять человек, готовивших теракты в Грозном и Махачкале ФСБ задержала пять человек, готовивших теракты в Грозном и Махачкале
Теракты в Шри-Ланке могли быть местью за нападения на мечети в Новой Зеландии Теракты в Шри-Ланке могли быть местью за нападения на мечети в Новой Зеландии
ИГ заявило о причастности к атаке на министерство в КабулеИГ заявило о причастности к атаке на министерство в Кабуле
В «Матросской Тишине» скончался один из арестантов, отравившихся наркотиками В «Матросской Тишине» скончался один из арестантов, отравившихся наркотиками
Минск объявил о приостановке экспорта нефтиМинск объявил о приостановке экспорта нефти

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 851


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru