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Названы самые красивые места в мире
26.4.2019 11:06
Фото: rusunion.com
По мнению экспертов CNN, составивших специальный рейтинг, самым красивым местом на нашей планете можно считать национальный парк в Уганде.
На сегодняшний день в Непроходимом лесу Бвинди встречаются около трех с половиной сотен видов птиц и свыше двухсот видов бабочек.
Непроходимый лес Бвинди представляет собой зеленый массив, располагающийся в юго-западной части Уганды. Уникальность парка, площадь которого более 330 кв. км, связана с тем, что он находится на краю Великой рифтовой долины - геологического разлома, пересекающего Африканский континент с севера на юг - от Эфиопии до ЮАР.
Территория угандийского парка, в 1994 году включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, ранее получила широкую известность из-за обитающих в нем горных горилл. Внимание многочисленных туристов, съезжающихся в Бвинди со всего мира, привлекают также пернатые - там встречаются 348 видов птиц и 220 видов бабочек, не говоря уже об ошеломляющих видах.
На втором месте в перечне CNN оказался заповедник Самбуру в Кении, за которым следуют природные достопримечательности Австралии, Вьетнама, Китая, Марокко и Новой Зеландии. На последних четырех строчках составители рейтинга решили разместить объекты, расположенные в Соединенных Штатах.
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