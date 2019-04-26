Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы самые красивые места в мире

26.4.2019 11:06

Фото: rusunion.com



По мнению экспертов CNN, составивших специальный рейтинг, самым красивым местом на нашей планете можно считать национальный парк в Уганде.



На сегодняшний день в Непроходимом лесу Бвинди встречаются около трех с половиной сотен видов птиц и свыше двухсот видов бабочек.



Непроходимый лес Бвинди представляет собой зеленый массив, располагающийся в юго-западной части Уганды. Уникальность парка, площадь которого более 330 кв. км, связана с тем, что он находится на краю Великой рифтовой долины - геологического разлома, пересекающего Африканский континент с севера на юг - от Эфиопии до ЮАР.



Территория угандийского парка, в 1994 году включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, ранее получила широкую известность из-за обитающих в нем горных горилл. Внимание многочисленных туристов, съезжающихся в Бвинди со всего мира, привлекают также пернатые - там встречаются 348 видов птиц и 220 видов бабочек, не говоря уже об ошеломляющих видах.



На втором месте в перечне CNN оказался заповедник Самбуру в Кении, за которым следуют природные достопримечательности Австралии, Вьетнама, Китая, Марокко и Новой Зеландии. На последних четырех строчках составители рейтинга решили разместить объекты, расположенные в Соединенных Штатах.



Автор: Злата Богатова

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