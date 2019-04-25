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Названы актеры, которые сыграют в новом фильме о Джеймсе Бонде
25.4.2019 22:07
Фото: beespoke.info
Создатели 25-й по счету ленты про британского суперагента Джеймса Бонда провели специальную пресс-конференцию на Ямайке, передает ТАСС.
Как стало известно, в злодея предстоит перевоплотиться лауреату премии "Оскар" Рами Малеку.
Рами Малек участвовал в пресс-конференции по видеосвязи - артист пояснил, что "застрял в Нью-Йорке, в студии", однако с нетерпением ожидает, когда сможен присоединиться к коллегам и надеется, что это случится уже совсем скоро. По словам 37-летнего актера, он постарается проследить, "чтобы 25-е появление мистера Бонда не стало для него легкой прогулкой".
Роль Джеймса Бонда уже в пятый раз была отдана Дэниэлу Крэйгу. Как отметил 51-летний артист, он впервые посмотрел фильмы бондианы еще в детском возрасте, и с тех пор "они всегда были событием".
В съемках новой ленты бондианы также вновь примут участие Леа Сейду (доктор Мадлен Свон), Джеффри Райт (агент ЦРУ) и Рэйф Файнск, персонаж которого будет оставаться во главе MI-6. Кроме того, на этот раз к актерскому коллективу присоединятся Лашана Линч, Билли Магнуссен и Ана де Армас.
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