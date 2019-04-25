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В одной из больниц Красноярска кикбоксер избил дежурного медбрата


25.4.2019 18:21
В одной из больниц Красноярска кикбоксер избил дежурного медбратаФото: arnapress.kz

Полиция краевого центра приступила к выяснению обстоятельств ЧП, случившегося в ночь на 25 апреля. Как сообщают региональные СМИ, предположительно, кикбоксер, набросился с кулаками на медика после отказа пройти в приемный покой.

Инцидент прокомментировала пресс-служба медицинского учреждения. Как стало известно, в экстренный приемный покой краевой клинической больницы около трех часов ночи доставили молодую женщину. Пока пациентку с травмами головы и верхней части тела осматривали врачи, сопровождавший ее мужчина несколько раз предпринимал попытки войти в кабинет.

На вежливые просьбы медперсонала оставаться в тамбуре приемного покоя и ожидать результатов осмотра мужчина начал реагировать крайне агрессивно. Вскоре он смог проникнуть в служебное помещение больницы через окно диспетчерской, где сразу же начал избивать дежурного медбрата. По данным пресс-службы, пострадавшему наносились удары в лицо и по голове.

Позже у медбрата были диагностированы сильные ушибы и сотрясение мозга, в настоящее время он находится на больничном.

Четверо сотрудников приемного покоя, которым совместными усилиями удалось наконец обезвредили нападавшего, вызвали полицию. Прибывшие к месту ЧП правоохранители доставили его в отделение для выяснения обстоятельств инцидента.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

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