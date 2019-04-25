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Владимир Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном
25.4.2019 16:04
Фото: vk.com
На острове Русский в Приморье сегодня состоялась официальная встреча глав двух государств, передают российские СМИ.
В ходе торжественного приема президент РФ Владимир Путин преподнес руководителю КНДР Ким Чен Ыну шашку и подстаканники. Иностранный гость вручил российскому коллеге в качестве памятного подарка меч.
Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава российского государства получил в подарок от лидера Северной Кореи меч. В ответ Владимир Путин вручил Ким Чен Ыну шашку и подстаканники. Обмениваясь памятными подарками с главой РФ, иностранный гость отметил, что меч символизирует силу и душу – его самого и народа КНДР, который поддерживает Россию.
Ранее Владимир Путин назвал Ким Чен Ына содержательным собеседником. Как подчеркнул российский лидер, для денуклеаризации Корейского полуострова требуются доверие и гарантии безопасности КНДР. Глава РФ также отметил, что разговор с иностранным коллегой получился открытым, итогами встречи он доволен.
Напомним, накануне спецпоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал в столице Приморья. Во Владивостоке главу Северной Кореи ожидал теплый прием.
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