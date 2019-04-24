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Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
24.4.2019 12:36
Фото: vk.com
Спецпоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал в столице Приморья, передают российские СМИ.
Во Владивостоке главу КНДР ожидал теплый прием.
Ковровая дорожка и приветствие от военного оркестра почетного караула был организованы перед приездом в Приморье иностранного лидера. На территории вокзала Владивостока сейчас в усиленном режиме несут дежурство наряды местной полиции.
Председатель Госсовета КНДР после завершения торжественной церемонии по случаю его приезда покинул центр города на лимузине в сопровождении охраннников.
За несколько часов до прибытия поезда сотрудники службы безопасности Ким Чен Ына произвели тщательный осмотр вокзала, сообщает РИА Новости. Отмечается, что вокзал не закрывался, был перекрыт лишь один железнодорожный путь.
На четверг, 25 апреля, запланирована встреча лидеров России и КНДР.
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