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Японские власти извинились перед жертвами принудительной стерилизации
25.4.2019 14:22
Фото: thetrumpet.com
Правительство Японии принесло официальные извинения десяткам тысяч людей, которые были насильственно стерилизованы согласно закону о защите евгеники. Документ обладал силой на протяжении почти половины прошлого века - он действовал в период 1948-1996 годов. Каждому из пострадавших будет выплачена компенсация.
Размер компенсации, на которую смогут рассчитывать жертвы принудительной стерилизации, составит более 28,5 тысяч долларов, информирует The Japan Times.
Как заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступивший с официальным заявлением, руководство страны сделает все возможное, чтобы общество покончило с дискриминацией в отношении инвалидов. Представитель официального Токио также принес извинения всем, кого насильно подвергли данной процедуре.
Напомним, около месяца назад власти Японии выразила протест Южной Корее за требование извинений от императора Акихито со стороны спикера Национального собрания страны Мун Хи Сана. Представитель Сеула напомнил, что японские военные во время Второй мировой войны принуждали кореянок вступать с ними в сексуальные связи. Несмотря на все усилия, которые японские власти ранее прилагали для урегулирования этой проблемы, Мун Хи Сан подчеркнул, что вопрос остается открытым.
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