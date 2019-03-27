Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Япония выразила протест Сеулу за требование извинений от императора

27.3.2019 12:47

Фото: vk.com



Спикер Национального собрания Южной Кореи ранее обратился к императору Акихито с призывом принести официальные извинения за действия японских военных, которые во время Второй мировой войны принуждали кореянок вступать с ними в сексуальную связь.



Правительство Японии выразило протест руководству Республики Корея в связи с высказываниями спикера Национального собрания (парламента) Мун Хи Сана. Представитель Южной Кореи заявил о том, что японскому императору Акихито необходимо извиниться за то, что японские военные принуждали кореянок вступать с ними в сексуальные связи во время Второй мировой войны.



Как подчеркнул генсек японского кабмина Есихидэ Суга, в Токио подобного рода реплики расценивают как "абсолютно неприемлемые" и даже не хотят комментировать. Японские власти уже "заявили протест по дипломатическим каналам" и требуют "взять эти слова назад", - подчеркнул представитель Токио.



В декабре 2015 года, когда состоялись переговоры японского премьер-министра Синдзо Абэ и предыдущего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, стороны пришли к тому, чтобы проблему женщин, которые стали жертвами сексуального насилия в годы войны, стоит окончательно решить.



С целью улаживания вопросов, долгое время омрачавших отношения Сеула и Токио, японская сторона тогда принесла официальные извинения и передала в фонд помощи жертвам военных преступлений около девяти миллионов долларов. Но вскоре после того, как к власти пришел Мун Чжэ Ин, фонд упразднили, а проблему в одностороннем порядке признали неурегулированной.



Напомним, ранее президент Мексики потребовал у короля Испании извинений за преступления конкистадоров. В Мадриде отреагировали на это послание с сожалением.



Автор: Злата Богатова

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