ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Под Челябинском на улице поселка нашли гроб с телом младенца
Под Челябинском на улице поселка нашли гроб с телом младенца
В Магнитогорске четвероклассник скончался после вдыхания газа из баллончика
 В Магнитогорске четвероклассник скончался после вдыхания газа из баллончика
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» В Москве два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки»
Владимир Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном Владимир Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном
Верховная рада признала исключительность украинского языкаВерховная рада признала исключительность украинского языка
Названа самая красивая женщина года по версии PeopleНазвана самая красивая женщина года по версии People
В Китае 11 рабочих стали жертвами ЧП на стройке В Китае 11 рабочих стали жертвами ЧП на стройке

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru


 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Украинские дипломаты требуют извинений у чешского СМИ за «еврея во главе фашистов»


24.4.2019 21:20
Украинские дипломаты требуют извинений у чешского СМИ за «еврея во главе фашистов»Фото: vk.com

Посольство Украины в Праге потребовало официальных извинений от редакции издания Český rozhlas в связи с публикацией статьи, посвященной Владимиру Зеленскому.

В этом материале победителя президентских выборов на Украине назвали "евреем во главе фашистов".

После того, как чешское СМИ позволило себе таким образом высказаться о новом украинском президенте Владимире Зеленском, в официальном Twitter-аккаунте дипмиссии публикация была названа "отвратительной". Как написали представители украинской дипмиссии: "Уважаемые Český rozhlas, вы считаете, что с вашей статьей все в порядке?"

Украинские дипломаты заявили, что ожидают извинений от руководства СМИ.

Ранее на портале Český rozhlas разметили статью "Еврей во главе украинских фашистов", в которой обозреватель Ян Фингерланд делился мнением о результатах выборов на Украине.

Сам Владимир Зеленский ранее никак не комментировал свои корни. Вместе с тем, ряд радикально настроенных украинских националистов высказывались о том, что он является ставленником "еврейского олигарха" Игоря Коломойского".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачевой, критиковавшей ее программу Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачевой, критиковавшей ее программу
При взрывах на Шри-Ланке погибли более 180 человек, в том числе 35 иностранцевПри взрывах на Шри-Ланке погибли более 180 человек, в том числе 35 иностранцев
В Хабаровске в ТЦ произошла драка со стрельбой: пострадал один человекВ Хабаровске в ТЦ произошла драка со стрельбой: пострадал один человек
Программист, сумевший остановить вирус WannaCry, сам создавал вредоносное ПО Программист, сумевший остановить вирус WannaCry, сам создавал вредоносное ПО
Верховная рада признала исключительность украинского языкаВерховная рада признала исключительность украинского языка

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 850


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru