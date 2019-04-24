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Украинские дипломаты требуют извинений у чешского СМИ за «еврея во главе фашистов»
24.4.2019 21:20
Фото: vk.com
Посольство Украины в Праге потребовало официальных извинений от редакции издания Český rozhlas в связи с публикацией статьи, посвященной Владимиру Зеленскому.
В этом материале победителя президентских выборов на Украине назвали "евреем во главе фашистов".
После того, как чешское СМИ позволило себе таким образом высказаться о новом украинском президенте Владимире Зеленском, в официальном Twitter-аккаунте дипмиссии публикация была названа "отвратительной". Как написали представители украинской дипмиссии: "Уважаемые Český rozhlas, вы считаете, что с вашей статьей все в порядке?"
Украинские дипломаты заявили, что ожидают извинений от руководства СМИ.
Ранее на портале Český rozhlas разметили статью "Еврей во главе украинских фашистов", в которой обозреватель Ян Фингерланд делился мнением о результатах выборов на Украине.
Сам Владимир Зеленский ранее никак не комментировал свои корни. Вместе с тем, ряд радикально настроенных украинских националистов высказывались о том, что он является ставленником "еврейского олигарха" Игоря Коломойского".
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