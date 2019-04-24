Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Украинские дипломаты требуют извинений у чешского СМИ за «еврея во главе фашистов»

24.4.2019 21:20

Фото: vk.com



Посольство Украины в Праге потребовало официальных извинений от редакции издания Český rozhlas в связи с публикацией статьи, посвященной Владимиру Зеленскому.



В этом материале победителя президентских выборов на Украине назвали "евреем во главе фашистов".



После того, как чешское СМИ позволило себе таким образом высказаться о новом украинском президенте Владимире Зеленском, в официальном Twitter-аккаунте дипмиссии публикация была названа "отвратительной". Как написали представители украинской дипмиссии: "Уважаемые Český rozhlas, вы считаете, что с вашей статьей все в порядке?"



Украинские дипломаты заявили, что ожидают извинений от руководства СМИ.



Ранее на портале Český rozhlas разметили статью "Еврей во главе украинских фашистов", в которой обозреватель Ян Фингерланд делился мнением о результатах выборов на Украине.



Сам Владимир Зеленский ранее никак не комментировал свои корни. Вместе с тем, ряд радикально настроенных украинских националистов высказывались о том, что он является ставленником "еврейского олигарха" Игоря Коломойского".



Автор: Злата Богатова

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