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В Татарстане из банка похищено более 70 млн рублей
23.4.2019 08:11
Фото: vk.com
Крупная сумма денег была украдена из ячеек в одном из банков Казани, передает агентство "Интерфакс-Поволжье".
Со ссылкой на собственный информированный источник уточняется, что правоохранители уже приступили к расследованию по факту ЧП.
Как стало известно, по результатам предварительной проверки правоохранительные органы Татарстана уже приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
Известно, что ущерб от действий злоумышленников составил более семидесяти миллионов рублей. Информации о том, как было совершено преступление, из официальных источников пока не поступало. Не разглашается и название банка, где были похищены деньги.
В пресс-службе регионального главка МВД РФ отметили, что уголовное дело возбудили по статье о краже в особо крупном размере.
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