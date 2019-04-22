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Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на высокопоставленной чиновнице из Татарстана
22.4.2019 16:05
Фото: business-gazeta.ru
Избранницей известного российского кинематографиста стала помощница главы региона Наталия Фишман. По данным РИА Новости, она курирует в республике развитие городской среды и обустройство общественных пространств.
Пара узаконила свои отношения в центре семьи "Казан".
По словам пресс-секретаря супруги режиссера, Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман расписались в "Чаше" (так жители Татарстана называют центр семьи "Казан", который построен в виде огромной чаши, — ред.).
Мария Горожанинова, подтвердив информацию о бракосочетании, отказалась уточнять какие-либо другие сведения. На вопрос о том, как молодожены собираются отметить важное и радостное событие, пресс-секретарь Фишман лишь ответила, что речь идет об очень личных делах. Остается неизвестным также, будет ли супруга кинематографиста брать отпуск.
СМИ начали писать о романтических отношениях Бекмамбетова и Фишман летом 2018 года, когда режиссера, приезжавшего в Казань, все чаще видели в обществе помощницы президента Татарстана - они вместе появлялись на разных мероприятиях. В минувшем феврале кинематографист разместил в своем инстаграме совместное фото.
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