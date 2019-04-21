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В Москве задержан мужчина, стрелявший из окна по подросткам
21.4.2019 12:35
Фото: kompromat.wiki
ЧП случилось на северо-западе российской столицы. В результате инцидента пострадали двое несовершеннолетних.
Личность злоумышленника, который открыл стрельбу из окна собственной квартиры, была установлена достаточно быстро.
Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ, к настоящему времени подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося выясняются.
В отношении стрелявшего по итогам предварительной проверки возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.
Ранее стало известно о двух раненых подростках, которые пострадали на северо-западе Москвы. Юношей ранили из пневматического оружия. В медицинском учреждении, куда доставили раненых подростков, выяснилось, что у одного из них пуля по касательной задела висок. Второй ребенок получил повреждение колена.
Неделю назад в Мордовии из проезжающей машины был застрелен 15-летний юноша.
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