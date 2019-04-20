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Программист, сумевший остановить вирус WannaCry, сам создавал вредоносное ПО
02:08
Фото: dailydigest.us
Признавшись в содеянном, Маркус Хатчинс заявил, что сейчас очень сожалеет о том, чем занимался в прошлом.
Британский программист и специалист по кибербезопасности сделал соответствующее заявление в суде в США.
В 2017 году Маркусу Хатчинсу удалось остановить вирус-вымогатель WannaCry. Как оказалось, в прошлом он и сам создавал вредоносное программное обеспечение (ПО), сообщает газета The New York Times. По словам Хатчинса, это происходило давно, "за годы до того, как он начал работать в сфере безопасности".
Сожалея о содеянном, программист заявил, что сейчас в полной мере принимает ответственность за преступные действия.
Власти Соединенных Штатов ранее обвинили Хатчинса в создании и распространении программы Kronos. Она применялась в целях хищения данных о банковских операциях, совершаемых в режиме онлайн. В прокуратуре считают, что британец рекламировал и продавал это ПО из-за стремления получить личную выгоду.
Маркуса Хатчинса задержали в Лас-Вегасе (штат Невада) в конце лета 2017 года. В тот момент программист принимал участие в конференции экспертов в области кибербезопасности.
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