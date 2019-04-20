Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США вынесли приговор родителям, издевавшимся над 13 детьми

01:14

Фото: cloudfront.net



Как передают американские СМИ, Дэвида и Луизу Турпинов признали виновными по всем двенадцати пунктам и приговорили к пожизненному наказанию.



В числе предъявленных им обвинений были пытки и жестокое обращение, от которых долгое время страдали тринадцать детей пары.



По данным канала FoxNews, подать просьбу об условно-досрочном освобождении Турпины смогут лишь через двадцать пять лет.



Как заявила одна из дочерей Дэвида и Луизы Турпинов во время судебных слушаний, родители забрали у нее всю жизнь. Однако теперь она забирает "всю свою жизнь назад". По ее словам, сейчас она учится в колледже и чувствует себя гораздо лучше.



В минувшем феврале супруги Турпины уже признали себя виновными в том, что пытали и жестоко обращались с детьми. В результате их действий те не могли нормально развиваться, у них истощались мышцы, а двое девочек никогда не смогут иметь детей.



Напомним, о "доме ужасов" стало известно в начале прошлого года, когда 17-летняя дочь Турпинов смогла убежать от родителей, проживавших в городке Перри. Он находится на расстоянии около 100 км к юго-востоку от Лос-Анджелеса. Девушка сразу же обратилась в полицию.



Стражи порядка, явившись в захламленный дом семьи, выяснились, что из тринадцати детей лишь самый младших, которому тогда было два года, мог нормально питаться и не страдать от пыток. Все остальные периодически избивались родителями, а также проводили большую часть времени, будучи прикованными к постелям - так Турпины наказывали их за проступки. Наказание могло продолжаться в течение нескольких недель или даже месяцев.



Автор: Злата Богатова

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