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Во Франции на горнолыжном курорте найдено тело сноубордиста
20.4.2019 22:00
Фото: profinews.com.ua
Тело молодого человека нашли работники курорта Самоэнс, который находится на территории департамента Верхняя Савойя на востоке Франции.
Личность погибшего устанавливается.
Как передает Agence France-Presse, трагический случай произошел ранним утром субботы, тело молодого человека было найдено около 5:30 по местному времени (6:30 по Москве). ЧП случилось, когда работники курорта готовили трассу к появлению отдыхающих.
Все попытки реанимировать молодого человека результатов не принесли, сноубордист скончался. Информации о том, что стало причиной его смерти, пока не поступало. Известно лишь, что местная жандармерия приступила к расследованию.
По данным французских СМИ, основной версией является несчастный случай.
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