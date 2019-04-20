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Роман Полански через суд пытается восстановиться в Американской киноакадемии
20.4.2019 19:15
Фото: wordpress.com
Представители организации заявили, что режиссеру никогда не сможет вернуться в ее состав.
Напомним, решение об исключении Романа Полански было принято в мае прошлого года.
Режиссер Роман Полански опротестовал решение Американской академии киноискусств, которая присуждает престижную премию "Оскар", об исключении его из своих рядов. По данным The Hollywood Reporter, соответствующее ходатайство было подано юристами кинематографиста в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния).
Как указано в документе, Полански обращается в суд с просьбой заставить Американскую академию киноискусств изменить решение и восстановить его членство. По мнению режиссера, вердикт об его исключении был вынесен необъективно. Кроме того, Академия злоупотребила "возможностью оставить все в тайне".
Напомним, голосование в совете управляющих Американской академии киноискусств состоялось 1 мая 2018 года. По итогам было принято решение о том, что Роман Полански и известный актер Билл Косби больше не являются членами организации и никогда не смогут вернуться в ее состав.
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