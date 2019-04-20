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Бывшего лидера Перу приговорили к трем годам предварительного заключения
20.4.2019 15:20
Фото: amazonaws.com
Педро Пабло Кучински оказался в числе фигурантов уголовного дела о коррупции, передает ТАСС.
Суд в Лиме принял решение о его аресте на срок тридцати шести месяцев.
Как указано на официальной странице суда столицы в Twitter, экс-президенту страны Педро Пабло Кучински, ставшему фигурантом уголовного дела о коррупции, назначен срок предварительного заключения.
Ранее 80-летний Кучински сдался властям, это произошло после того, как суд выдал ордер на его задержание.
По версии следствия, в период 2004-2013 годов бразильская строительная корпорация Odebrecht переводила на счета связанных с Кучински фирм (в этот отрезок времени он являлся главой министерства экономики, а также был премьер-министром), крупные суммы денег. Предполагается, что порядка 4,8 миллионов долларов бывший президент получил в качестве вознаграждения за некие "консультационные услуги", однако в действительности речь шла о взятках за помощь в заключении госконтрактов.
Политик все обвинения решительно отвергает.
В преступной связи с Oderbrecht также подозревали и другого бывшего перуанского лидера - Алана Гарсию. Несколько дней назад он скончался после того, как пытался застрелиться во время задержания. Через месяц - 23 мая - ему могло бы исполниться 70 лет.
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