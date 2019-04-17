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Экс-президент Перу Алан Гарсия после попытки суицида умер в больнице
17.4.2019 21:00
Фото: lavozdebelice.com
Бывший перуанский лидер Алан Гарсия скончался во время проведения хирургической операции, сообщает EFE.
Политика доставили в больницу после того, как он пытался застрелиться. Через месяц - 23 мая - ему могло бы исполниться 70 лет.
Экс-глава Перу Алан Гарсия предпринял попытку суицида во время задержания, когда в его дом явились сотрудники полиции. Стражи порядка пытались арестовать бывшего президента по делу, связанному с коррупцией.
По данным латиноамериканских СМИ, государственного деятеля ранее заподозрили в получении крупных взяток от бразильского конгломерата Oderbrecht. Как стало известно, компания выплачивала щедрые вознаграждения перуанским чиновником, которые помогали ей заключать госконтракты.
В преступной связи с Oderbrecht сейчас также подозревают и другого бывшего перуанского лидера - Пабло Кучински, который оставил пост в прошлом году. Президент подал в отставку вскоре после того, как были обнародованы сведения о больших суммах, которые конгломерат переводил на счета аффилированных с ним компаний.
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