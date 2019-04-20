|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Гуайдо: 1 мая начнется финальный этап отстранения Мадуро от власти
20.4.2019 14:22
Фото: noticiassin.com
Как заявил глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, в первый день мая начнется заключительная фаза операции "Свобода", целью которой является отстранение от власти президента страны Николаса Мадуро.
По словам оппозиционера, на 1 мая планируются масштабные демонстрации.
При этом Хуан Гуайдо заверил, что в первый день мая количество участников акций протеста будет самым большим, чем когда бы то ни было. На своей странице в социальной сети оппозиционер написал: "Время настало!". По его словам, сейчас необходимо вести подготовку, чтобы сделать последние усилия и "добиться прекращения узурпации власти".
Напомним, ранее Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, вскоре после чего его в этом качестве официально признали власти Соединенных Штатов и Канады. Вслед за ними на аналогичные действия пошли и в большинстве государств Латинской Америки, а также целом ряде стран Евросоюза.
Действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на сегодняшний день продолжают поддерживать в России, Боливии, Мексике, Турции, а также на Кубе.
Отметим, позиция официальной Москвы по этому вопросу остается неизменной уже несколько месяцев. В США ранее заявили о том, что провозгласивший себя президентом Венесуэлы Гуайдо обладает полным правом на активы государства. Поэтому американское руководство собирается применять все "экономические и дипломатические средства" для коммерческих трансакций венесуэльского правительства. Глава МИД РФ Сергей Лавров вскоре после этого заявил о том, что Вашингтон взял открытый курс на свержение власти в Венесуэле.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|