Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Гуайдо: 1 мая начнется финальный этап отстранения Мадуро от власти

20.4.2019 14:22

Фото: noticiassin.com



Как заявил глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, в первый день мая начнется заключительная фаза операции "Свобода", целью которой является отстранение от власти президента страны Николаса Мадуро.



По словам оппозиционера, на 1 мая планируются масштабные демонстрации.



При этом Хуан Гуайдо заверил, что в первый день мая количество участников акций протеста будет самым большим, чем когда бы то ни было. На своей странице в социальной сети оппозиционер написал: "Время настало!". По его словам, сейчас необходимо вести подготовку, чтобы сделать последние усилия и "добиться прекращения узурпации власти".



Напомним, ранее Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, вскоре после чего его в этом качестве официально признали власти Соединенных Штатов и Канады. Вслед за ними на аналогичные действия пошли и в большинстве государств Латинской Америки, а также целом ряде стран Евросоюза.



Действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на сегодняшний день продолжают поддерживать в России, Боливии, Мексике, Турции, а также на Кубе.



Отметим, позиция официальной Москвы по этому вопросу остается неизменной уже несколько месяцев. В США ранее заявили о том, что провозгласивший себя президентом Венесуэлы Гуайдо обладает полным правом на активы государства. Поэтому американское руководство собирается применять все "экономические и дипломатические средства" для коммерческих трансакций венесуэльского правительства. Глава МИД РФ Сергей Лавров вскоре после этого заявил о том, что Вашингтон взял открытый курс на свержение власти в Венесуэле.



Автор: Злата Богатова

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