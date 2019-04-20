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В Забайкалье до 13 человек возросло число пострадавших от пожаров
20.4.2019 09:54
Фото: free4kwallpaper.com
Два местных жителя находятся в тяжелом состоянии, сообщил руководитель Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов.
По данным агентства "Интерфакс", сведения о количестве пострадавших уточняются. Существует вероятность, что их число может возрасти.
Как заявил Руслан Долгов, на данный момент известно о тринадцати пострадавших, в том числе, двоих тяжелых. Четверо местных жителей находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения района, однако врачи сейчас решают вопрос о транспортировке пациентов в Читу, если позволят погодные условия.
Ранее стало известно о пожарах в восьми поселках Забайкалья, на которые перекинулись природные пожары из соседних регионов Монголии. В регионе, по официальным данным, пламенем было уничтожено около семидесяти домов, в том числе, свыше сорока нежилых, а также двадцать надворных построек.
В экстренных службах региона заявили о том, что возгорание зафиксировано на территории Даурского заповедника.
По факту сложившейся в Забайкалье обстановки уже проводят проверку краевые следственные органы и прокуратура. Власти региона объявили о введении режима ЧС.
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