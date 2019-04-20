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В США растет число жертв торнадо
20.4.2019 09:19
Фото: viknaodessa.od.ua
Как передают американские СМИ, официально подтверждена гибель пяти человек.
Ранее стало известно о трех жертвах бурь, которые обрушились на южные территории Соединенных Штатов.
По данным агентства Associated Press (AP), три смертельных случая были зафиксированы в штате Миссисипи, по одному - в Алабаме и Флориде. В общей сложности власти подтвердили гибель пяти человек.
Первоначально стихийный удар обрушился на три штата - Алабаму, Джорджию и Флориду. Однако вскоре синоптики начали предупреждать о торнадо, с которыми пришлось столкнуться жителям некоторых районов Вирджинии, Миссисипи, Южной и Северной Каролины.
О разрушениях и ущербе, который мог быть нанесен местной инфрастуктуре, сведений из официальных источников пока не поступало.
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