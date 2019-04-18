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Зеленскому предложили пойти на сделку с Москвой
11:15
Фото: vk.com
По мнению украинского политика Виктора Медведчука, в случае, если к власти придет Владимир Зеленский, ему необходимо добиваться сделки с Москвой.
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" подчеркнул, что речь идет исключительно о восстановлении экономического взаимодействия.
По словам Виктора Медведчука, интервью с которым опубликовало агентство Reuters, в результате действий нынешнего украинского лидера Петра Порошенко страна начала ежегодно терять порядка 20 миллиардов долларов экспортной выручки. Причиной этого стали ухудшившиеся связи с Москвой.
Напомним, ранее в Москве в ответ на решение Киева объявили о запрете экспорта нефти и нефтепродуктов на Украину. Кроме того, российское руководство расширило перечень товаров украинского производства, которые теперь нельзя ввозить в нашу страну.
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