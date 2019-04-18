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Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
18.4.2019 13:17
Фото: vsdn.ru
Соответствующее постановление правительства подписал Дмитрий Медведев.
Как заявил премьер-министр РФ на сегодняшнем заседании, в Москве также приняли ряд других решений.
В частности, власти РФ расширили запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров. Предполагается, что эта мера распространится на продукцию целого ряда украинских отраслей - машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. По словам Дмитрия Медведева, совокупная стоимость этих видов продукции за прошлый год составила около 250 миллиона долларов.
Глава кабина также отметил, что российское руководство запретило экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Решение было принято в ответ на действия Киева. Ранее кабмин Украины объявил об увеличении числа российских товаров, запрещенных для импорта в страну.
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