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Галерея Уффици в знак солидарности с Нотр-Дамом выставила полотно Марка Шагала
18.4.2019 14:07
Фото: slideplayer.com
Руководство галереи Уффици во Флоренции в знак солидарности с архитектурным символом Парижа, пострадавшим от недавнего пожара, решило выставить автопортрет Марка Шагала на фоне собора, передает РИА Новости.
Полотно было подарено музею автором в 1976 году. Пресс-служба флорентийского музея отмечает, что русский художник запечатлел на этой картине, выполненной в синих тонах, все, что было для него дорого.
На полотне можно увидеть супругу Беллу, символизирующего родину Марка Шагала петуха и палитру с кистями, которые изображены на фоне Нотр-Дама и моста через Сену, а также неба, где сливаются солнце и месяц.
Ранее во Франции объявили о начале масштабной стройки. Как заявила глава Министерства труда страны Мюриэль Пенико, в рамках этого проекта к реконструкции собора Парижской Богоматери предполагается активно привлекать молодых специалистов. По словам министра, проект под названием "стройка Франции" осуществляется совместно с ведомствами культуры и образования.
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