Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Галерея Уффици в знак солидарности с Нотр-Дамом выставила полотно Марка Шагала

18.4.2019 14:07

Фото: slideplayer.com



Руководство галереи Уффици во Флоренции в знак солидарности с архитектурным символом Парижа, пострадавшим от недавнего пожара, решило выставить автопортрет Марка Шагала на фоне собора, передает РИА Новости.



Полотно было подарено музею автором в 1976 году. Пресс-служба флорентийского музея отмечает, что русский художник запечатлел на этой картине, выполненной в синих тонах, все, что было для него дорого.



На полотне можно увидеть супругу Беллу, символизирующего родину Марка Шагала петуха и палитру с кистями, которые изображены на фоне Нотр-Дама и моста через Сену, а также неба, где сливаются солнце и месяц.



Ранее во Франции объявили о начале масштабной стройки. Как заявила глава Министерства труда страны Мюриэль Пенико, в рамках этого проекта к реконструкции собора Парижской Богоматери предполагается активно привлекать молодых специалистов. По словам министра, проект под названием "стройка Франции" осуществляется совместно с ведомствами культуры и образования.



Автор: Злата Богатова

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