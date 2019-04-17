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Молодой маме из Омска предложили уплатить налог за букет, подаренный в роддоме
17.4.2019 21:17
Фото: omskgazzeta.ru
Жительница Омска получила требование об уплате налога за подарок от мэрии, полученный в роддоме.
По данным СМИ, у Сании Абдуллиной 1 января родился сын, поэтому молодой маме преподнесли букет и сертификат на товары для детей.
Как стало известно, несколько дней назад Сания Абдуллина получила квитанцию, в которой ей предлагают оплатить 2343 рубля в качестве налога на букет, полученный от мэрии города. По словам женщины, если бы она предполагала, что ей придется столкнуться с такими последствиями, она бы даже не стала брать цветы в роддоме.
В мэрии Омска, прокомментировав разгорающийся скандал, заявили, что местную жительницу якобы ставили в известность о том, что в будущем ей нужно будет выплатить налог за подарки. По словам представителей местных властей, перед тем, как ей вручили букет, проинформированная Абдуллина даже поставила подпись в соответствующем документе.
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