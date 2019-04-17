Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Молодой маме из Омска предложили уплатить налог за букет, подаренный в роддоме

17.4.2019 21:17

Фото: omskgazzeta.ru



Жительница Омска получила требование об уплате налога за подарок от мэрии, полученный в роддоме.



По данным СМИ, у Сании Абдуллиной 1 января родился сын, поэтому молодой маме преподнесли букет и сертификат на товары для детей.



Как стало известно, несколько дней назад Сания Абдуллина получила квитанцию, в которой ей предлагают оплатить 2343 рубля в качестве налога на букет, полученный от мэрии города. По словам женщины, если бы она предполагала, что ей придется столкнуться с такими последствиями, она бы даже не стала брать цветы в роддоме.



В мэрии Омска, прокомментировав разгорающийся скандал, заявили, что местную жительницу якобы ставили в известность о том, что в будущем ей нужно будет выплатить налог за подарки. По словам представителей местных властей, перед тем, как ей вручили букет, проинформированная Абдуллина даже поставила подпись в соответствующем документе.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 190

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17.4.2019 17:32 На суде Пак заявил, что компания Кокорина угрожала его убить

На суде Пак заявил, что компания Кокорина угрожала его убить 17.4.2019 12:15 В Уфе экстренно госпитализировали Дмитрия Быкова

В Уфе экстренно госпитализировали Дмитрия Быкова 17.4.2019 09:00 В Иерусалиме произошел пожар на Храмовой горе

В Иерусалиме произошел пожар на Храмовой горе 16.4.2019 23:33 Караулова поделилась планами на жизнь после освобождения

Караулова поделилась планами на жизнь после освобождения 16.4.2019 13:02 Соцопрос: более половины россиян одобряют политику Сталина