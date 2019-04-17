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В Москве начала работу ярмарка антиквариата и современного искусства RA&AF
17.4.2019 12:36
Фото: vk.com
Мероприятие будет продолжаться вплоть до 21 апреля, передает ТАСС.
Ярмарка проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".
На ярмарке антиквариата и современного искусства Russian Antique & Art Fair широко представлены русская иконопись и живопись. В частности там можно увидеть произведения Исаака Левитана, Василия Поленова, Ильи Репина и целого ряда других выдающихся отечественных художников.
В общей сложности участниками мероприятия стали пятьдесят антикварных галерей и более двадцати галерей современного искусства, а также двенадцать ювелирных галерей и столичный Музей моды, рассказали организаторы.
Особое место на ярмарке-выставке заняла экспозиция, которую подготовили к 175-летию Василия Поленова.
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