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В Москве начала работу ярмарка антиквариата и современного искусства RA&AF


17.4.2019 12:36
В Москве начала работу ярмарка антиквариата и современного искусства RA&AFФото: vk.com

Мероприятие будет продолжаться вплоть до 21 апреля, передает ТАСС.

Ярмарка проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".

На ярмарке антиквариата и современного искусства Russian Antique & Art Fair широко представлены русская иконопись и живопись. В частности там можно увидеть произведения Исаака Левитана, Василия Поленова, Ильи Репина и целого ряда других выдающихся отечественных художников.

В общей сложности участниками мероприятия стали пятьдесят антикварных галерей и более двадцати галерей современного искусства, а также двенадцать ювелирных галерей и столичный Музей моды, рассказали организаторы.

Особое место на ярмарке-выставке заняла экспозиция, которую подготовили к 175-летию Василия Поленова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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